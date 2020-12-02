В России за сутки выявили 25,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 25 345 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 20,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5191, Санкт-Петербурге – 3684, Московской области – 1148. Всего в стране выявлено 2 347 401 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 830 349 человек, из них 26 882 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 589 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 41 053 человека.

Накануне, 1 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 402. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1057.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.