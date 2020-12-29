В Москве сократилась летальность от COVID В Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID В Москве продлили зимние каникулы для школьников 29 декабря 2020, 18:17

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1-11 классов продлеваются до 17 января. «Мы приняли следующие решения (...) Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года», – написал Собянин в своем блоге. Он также сообщил, что вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы. «Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения», – добавил мэр Москвы. Собянин отметил, что в период каникул дистанционных занятий у школьников не будет. «Однако ребята могут повторить пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы», – добавил он. По его словам, длинные школьные каникулы позволят стабилизировать заболеваемость коронавирусом на более низком уровне. «А значит – в январе мы сможем избежать введения новых, крайне нежелательных ограничений», – заключил Собянин. Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что около 65% студентов и более 40% российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно, в таком режиме работа идет почти в половине регионов России. За минувшие сутки в России выявлено 27 тыс. 2 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.

Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире 29 декабря 2020, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», ставшая объектом критики среди оппонентов и СМИ, подвергается нападкам в ходе торговой и геополитической борьбы, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Политик отметил, что производство вакцины от COVID-19 – это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Publica. «Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину», – заявил Фернандес. Ранее президент Аргентины заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

У России есть свои вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому никакой необходимости завозить американские нет, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя планы клиники в «Сколково» привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19. Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует завести в Россию американские вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna, когда это будет доступно. Также там рассказали, что ведутся переговоры о проведении клинических испытаний иностранных препаратов на территории России. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – говорит Онищенко. Он отмечает, что не возражает, чтобы клиника в «Сколково» завезла в страну американскую вакцину. Более того, в России и в сезон гриппа представлены как отечественная, так и иностранная вакцины. При этом депутат подчеркивает, что если у кого-то появится желание за счет федерального бюджета закупать вакцины из-за границы, то он будет выступать против. «У нас есть свои вакцины. Они надежные и проверенные. В американских никакой необходимости нет. А для своих целей – пусть завозят, только ее нужно регистрировать. Ну и у нас есть снобы, которые любят иностранным прививаться – пусть, это их право», – заключил собеседник. В конце ноября первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины Pfizer и Moderna показал эффективность препарата в 94,1%. При этом в начале декабря во время испытаний в США было выявлено шесть случаев летального исхода. Названы симптомы-предвестники коронавируса 28 декабря 2020, 21:42 Текст: Ксения Панькова

Врачи из США выяснили, что диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений коронавируса, сообщает Daily Express. Медики из клиники Майо в США сообщили, что COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. При этом отмечается, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи, передает РИА «Новости». Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь. К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca 28 декабря 2020, 19:14 Текст: Ксения Панькова

Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что в настоящее время к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V». Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата, передает РИА «Новости». «То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», – заявил Гинцбург в интервью каналу «Россия 24». При этом он отметил, что Россия будет использовать комплексную вакцину «Спутник V» для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять. «А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca – прим. ВЗГЛЯД) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», – добвавил Гинцбург. Ранее президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых из Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов. Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. В свою очередь AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса. Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V». Клиника в «Сколково» решила привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19 29 декабря 2020, 11:11 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса», которая находится в медицинском кластере «Сколково», намерена привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность, рассказал владелец медучреждения ГК «Медскан» Евгений Туголуков. «Да, почему нет. В какой-то момент, когда это будет доступно, потому что в мире тоже большой дефицит. Нельзя пойти в магазин и купить», – ответил он на вопрос Forbes о планах «Хадасса Москва» привезти в страну иностранные вакцины. «Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», – добавили в пресс-службе компании. По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. «Сначала Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем – участия в ней «Хадассы», только после этого смогут начаться исследования», – пояснили в компании. Если все регистрации пройдут по плану, то испытания можно будет начать уже в конце февраля. Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины 28 декабря 2020, 20:22

Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

В Венгрию уже поступили 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава МИД республики Петер Сийярто. «Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тыс. доз российской вакцины», – написал Сийярто на своей странице в Facebook. Он отметил, что венгерские эксперты продолжат изучение российского препарата, чтобы принять решение о его использовании в стране. В начале декабря специалисты из Венгрии прибыли в Россию для знакомства с разработкой, исследованиями и производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято. Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» испытали на добровольцах старше 60 лет 29 декабря 2020, 10:10

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Первую дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили все 150 человек в возрасте старше 60 лет, из них 89 человек получили вторую дозу препарата, сообщили в Роспотребнадзоре. Исследования в возрастной группе 60+ начались 21 ноября, когда были привиты первые участники испытаний. Добровольцы находились под наблюдением медиков. Вакцинация проводилась в группах из 30-40 человек с госпитализацией на сутки, передает РИА «Новости». Промежуточные результаты исследования ведомство опубликует в феврале. Всего за добровольцами будут наблюдать в течение полугода. «ЭпиВакКорона» – одна из двух (наряду со «Спутником V» Центра имени академика Н.Ф. Гамалеи) уже зарегистрированных в России вакцин. Вакцину разработали в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Стало известно о состоянии больной COVID Фрейндлих 29 декабря 2020, 16:07 Текст: Ксения Панькова

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которую ранее госпитализировали в клиническую больницу №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России с коронавирусом, стабильно тяжелое, сообщили в медучреждении. «[Состояние] стабильно тяжелое, без ухудшений», – приводит ТАСС сообщение медучреждения. Накануне Фрейндлих и ее дочь были госпитализированы с коронавирусом. Представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России сообщила, что Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии. Тюменский губернатор объяснил запрет мыться в банях по ночам 28 декабря 2020, 19:21

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, зачем в регионе вводится запрет работы бань и саун в ночное время. «Я буквально недавно подписал дополнительные ограничения, связанные с работой в ночное время бань и саун – о том, что им запрещено работать с 23.00 до 6.00 по аналогии с предприятиями общественного питания. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – приводит РИА «Новости» слова губернатора, сказанные им на прямой линии с жителями области, которую транслировали в соцсети «ВКонтакте». «Сделали это мы для того, чтобы исключить этот пробел, потому что некоторые стали им пользоваться для того, чтобы проводить новогодние корпоративы в банях. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – добавил он. За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 22 895). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом. Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина порекомендовала воздержаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки, а также предложила встретить праздник в лесу или на даче, в ограниченном кругу людей. Жительница Тюмени попыталась продать дочь в секс-рабство в Москве 28 декабря 2020, 22:16 Текст: Антон Антонов

В Тюмени женщина опубликовала в Сети сообщение с предложением продать малолетнюю дочь в секс-рабство, для совершения сделки она привезла ребенка в Москву, рассказала старший помощник главы ГСУСК по Москве Юлия Иванова. Как сообщает следствие, жительница Тюмени в ноябре «из корыстных побуждений» опубликовала в интернете «информацию о продаже» за 1 млн рублей «своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг». Для «совершения сделки купли-продажи» женщина привезла дочь в столицу. Однако «сделка» в гостинице на севере Москвы оказалась частью оперативных мероприятий следователей и сотрудников уголовного розыска. Женщину задержали после того, как она забрала деньги и отдала дочь. Открыто уголовное дело о «продаже несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», передает РИА «Новости». В ноябре сообщалось, что женщина в Москве попыталась продать сына за 500 тыс. рублей. В начале октября стало известно, что 25-летняя женщина из Москвы опубликовала объявление в Сети о поиске приемных родителей для своей дочери. В ходе переписки она потребовала 300 тыс. рублей. Палата представителей США выполнила требование Трампа 29 декабря 2020, 02:29 Текст: Антон Антонов

Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам в связи с коронавирусом. Этого требовал глава американского государства Дональд Трамп. За то, чтобы поднять компенсации в рамках мер стимулирования экономики с 600 долларов до 2 тыс. долларов, проголосовали 275 членов Палаты представителей, против увеличения выплат проголосовали 134 конгрессмена, передает ТАСС. В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении выплат. 24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США. Запечатленный на вирусном фото студент-медик рассказал подробности дежурства 29 декабря 2020, 16:15 Текст: Евгения Шестак

Один из студентов-медиков, запечатленных на вирусном фото во время дежурства у кровати тяжелобольного пациента с COVID-19, Расуль Назаров рассказал, что той ночью они успокаивали пациентку во время панической атаки, поскольку она срывала с себя кислородную маску. В соцсетях и СМИ активно обсуждают фото трех студентов-медиков, лежащих на полу рядом с кроватью больного в палате COVID-отделения. Снимок с монитора наблюдения прислала старшая медсестра ФГБУЗ ЦМСЧ №38 города Сосновый Бор Ленинградской области. По словам студента, той ночью его и еще двоих ребят вызвали, чтобы помочь женщине в отделении реанимации. Она запаниковала, что кислородная маска мешает ей дышать, и пыталась сорвать ее, передает RT. «Все началось в полночь. На тот момент у нас уже была отработана смена прошлого дня – с двух до восьми. Мы сдали свою смену, пришли новые ребята. Но работы было так много, что нам пришлось в два часа ночи снова выйти на работу. Когда женщина немного успокоилась, мы прилегли на пол, ведь он хоть немного холодный. На фото может показаться, что мы спим, но на самом деле мы лежали и наблюдали за пациентом, за мониторами», – рассказал Назаров. По его словам, состояние пациента похоже на панику утопающего. Он отметил, что пациентка была подключена к аппарату, который пассивно обеспечивает дыхание. «Женщина была в панике, ведь дыхание было затруднено и без кислородной маски уровень кислорода в крови сразу падал. И женщина не понимала тогда, что с ней происходит», – объяснил он. Студент рассказал, что они успокаивали женщину и держали кислородную маску, которую она постоянно пыталась сорвать. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Выяснилось, что студенты-медики, запечатленные на фото, приехали в начале декабря на практику от студотряда из Перми. Их зовут Расуль, Екатерина и Алексей. В больнице №38 города Сосновый Бор сообщили изданию «Подъем», что непременно отметят ребят. «Несмотря на то, что было уже около двух ночи, трое ребят отозвались на сообщение в чате, оделись и зашли в красную зону. Они находились с пациентом в палате, успокаивали его, присматривали, чтобы он не нанес себе вред. После этого пациент начал принимать кислородное лечение, пришел в норму. Сами они говорят, что не стали уходить из палаты, так как хотели удостовериться, что пациент спокойно спит и не вырывает аппаратуру. Они не спали, просто сели на пол и находились там до семи утра. В карантинных условиях в торжественной обстановке мы как-то эту бригаду поблагодарим и отметим», – заявили в больнице. Фотография, на которой студенты-медики дежурят у кровати тяжелобольного пациента, восхитила блогеров. В частности, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что лично для нее – это фотография 2020 года. «Для меня это снимок года. Врачи. Родненькие. Спасибо. От души», – написала Симоньян в Telegram. В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer 28 декабря 2020, 19:34 Текст: Ксения Панькова

В немецком городе Штральзунд восемь сотрудников дома престарелых получили по ошибке пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech, сообщили местные власти. Администрация района Передняя Померания – Рюген, в который входит Штральзунд сообщила, что в городе 27 декабря 2020 года семеро работниц и один работник (в возрасте от 66 до 82 лет) получили пятикратную дозу доставленной вакцины фирм BioNTech и Pfizer, передает РИА «Новости». «Когда ошибка была выявлена, затронутые лица были проинформированы и отправлены домой. С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения», – говорится в сообщении. Глава администрации района Штефан Керт сообщил, что четверо человек находятся под стационарным наблюдением в клинике в качестве меры предосторожности, у них зафиксированы «симптомы, аналогичные гриппу». «Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжелых побочных эффектов», – приводятся в сообщении слова Керта. Администрация также уточнила, что компания BioNTech в ходе испытаний на первой клинической фазе давала испытуемым большие, чем требуется, дозы вакцины «без тяжелых последствий». «Не было зарегистрировано долгосрочных, нежелательных последствий. Локальные реакции в месте введения вакцины и системные изменения (в большинстве - схожие с гриппом симптомы) зависели от дозы, как правило, были временными и легкой или средней тяжести», - говорится в сообщении. 27 декабря первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Первой прививку от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Эксперт ВОЗ назвал «цель» COVID 29 декабря 2020, 16:53

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Дэвид Хейманн заявил, что цель коронавируса – стать эндемиком. «Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным (заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. – прим. ВЗГЛЯД), как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», – сказал Хейманн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian При этом эксперт считает, у человечества есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим здоровьем позволят научиться жить с этим вирусом. Представитель ВОЗ Марк Райан также считает, что коронавирус станет эндемичным. По его словам, существование очень эффективной вакцины не гарантирует устранения заболевания. Он также считает, что следующая пандемия может быть более серьезной. «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации», – уточнил эксперт. Райан добавил, что существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть, отметил он. Специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя. «Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща. Мы должны чтить тех, кого мы потеряли, совершенствуясь в том, что мы делаем каждый день», – заключил он. Ранее заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 произойдет в 2021 году, однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии. Назван уровень антител на 42-й день вакцинации «Спутником V» 28 декабря 2020, 20:27 Текст: Ксения Панькова

Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации «Спутником V» составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из документа Росздравнадзора. «Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии (появления антител – прим. ВЗГЛЯД) – 95,83%. Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Согласно документу, защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны. Эффективность вакцины составляет более 91%. Ранее Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.