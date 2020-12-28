На дистанционку перевели 65% российских студентов

Около 65% студентов и более 40% российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно, в таком режиме работа идет почти в половине регионов России, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«У нас всего 64% студентов, соответственно, если смотреть по вузам, чуть меньше – 40% с чем-то – вузов, они дистанционно обучают студентов, то есть полностью удаленный формат. И в регионах разная ситуация... наверное, не меньше, чем в половине субъектов Российской Федерации сегодня организован такой формат, удаленный», – цитирует РИА «Новости» Фалькова.

Также он подчеркнул, что решение о продлении удаленной учебы в вузах Москвы и Санкт-Петербурга после 6 февраля будет приниматься после новогодних каникул и будет зависеть от многих факторов: ситуации с коронавирусом и результата от вакцинации.

«Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывает с коронавирусом, и будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, ну и, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами», – заявил Фальков.

По его словам, часть российских вузов уходили на дистант из-за того, что после заболевания преподавателей остальным также приходилось садиться на самоизоляцию и преподавать очно было некому.

«У нас зачастую некоторые университеты закрывались в октябре, ректоры звонили мне, в ноябре, не потому что там вспышки заболевания, а потому что (из-за - ред.) преподавателей, которые заболели, вынуждены были соответственно и студенты, и другие преподаватели уйти на двухнетельный карантин. Столько было (людей на карантине),... что не кому выходить к студентам, все сидят дома, и можно только дистанционно», – пояснил он.

Фальков признал, что качество удаленного обучения в России хуже, чем качество очного.

«Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость», – сказал он.

Он отметил, из-за перехода в дистанционную форму обучение не стало заочным. Главное отличие очного обучения от заочного в количестве часов работы преподавателя со студентом. «Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то труда не стало», – добавил Фальков.

По словам министра, он не боится, что после окончания периода пандемии вузы не смогут отказаться от дистанционного или гибридного формата работы.

«Нет, такого точно не будет, поверьте. Точку невозврат мы не прошли. Все всё равно ждут, конечно, старого доброго традиционного обучения, поэтому никакого ни привыкания, ни желания переводить не будет», – заявил он.

Кроме того, министр отметил, что иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно, но это будет массовым явлением.

«У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя я думаю, это не будет массовым явлением. Будем смотреть по ситуации», – заявил Фальков.

По его словам, в качестве одного из вариантов работы с иностранцами рассматривается перевод на индивидуальные учебные планы, а в случае слишком большого количества долгов, этот период можно будет считать академическим отпуском.

Напомним, в начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин продлил до окончания второй четверти дистанционное обучение для учеников старших классов. Ранее Фальков заявил, что Минобрнауки России прорабатывает вопрос снижения стоимости дистанционного обучения в вузах.