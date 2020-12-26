АПЛ «Леопард» вывели из эллинга Центра судоремонта «Звездочка»

Многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Леопард» проекта 971 спустили на воду из эллинга Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» в Северодвинске, сообщили в Минобороны.

В министерстве сообщили, что «ЦС судоремонта «Звездочка» завершил стапельный этап ремонта и модернизации АПЛ «Леопард», АПЛ «лодка выведена из главного эллинга верфи для завершения работ у пирса предприятия», передает ТАСС.

В данный момент в составе этой дивизии Северного флота (СФ) находятся АПЛ проекта 971 «Пантера», «Вепрь», «Гепард».

Одна субмарина этого проекта – в боевом составе Тихоокеанского флота. Лодки этого проекта отличает повышенная бесшумность, что делает их практически неуязвимыми.

Отмечается, что на «Звездочке» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и ее предприятиях проходят модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две – из состава Тихоокеанского флота.

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