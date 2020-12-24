Ученые опровергли опасность лекарств от гипертонии при COVID-19

Молекулярные биологи под руководством профессора Берлинского университета имени Гумбольдта Ирины Леманн выяснили, что лекарства от гипертонии не наносят вреда при COVID-19, которого опасались ученые.

Исследователи сообщили, что установили «молекулярные механизмы», которые позволяют понять, почему гипертоники, у которых выявлен коронавирус, «чаще попадают в реанимацию и умирают от COVID-19». Отмечается, что «эти проблемы можно подавить некоторыми лекарствами от гипертонии и почечной недостаточности», передает ТАСС со ссылкой на Nature Biotechnology.

Ученые ознакомились с историями болезней 144 пациентов с гипертонией, которые принимали или не принимали два самых распространенных типа лекарств от давления. Опасения ученых были связаны с тем, что лекарства, которые снижают давление, воздействуют на аналоги рецептора ACE2, используемого коронавирусом для проникновения в клетки легких. Лекарства на основе ингибиторов фермента ACE снизили риск гибели от COVID-19 примерно в восемь раз, другие препараты – примерно в два раза. При этом концентрация вирусных частиц падала со скоростью, которая наблюдается у пациентов без гипертонии.

Как свидетельствуют испытания на культурах клеток, лекарства подавляли работу генов, связанных с развитием воспалений. Кроме того, они подстегивали функционирование участков ДНК, связанных с противовирусными белками интерферонов. Лекарства не оказывали влияния на число рецепторов ACE2. В результате ученые пришли к выводу, что гипертоникам следует принимать лекарства от давления и при COVID-19.

Отметим, что людей, страдающих от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков коронавирус поражает значительно чаще остальных. Точные причины этого пока не известны. Ученые считают, что это может быть связано с изменениями в работе иммунитета.

Напомним, генеральный директор НМИЦ кардиологии, внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов указывал, что у пациентов с гипертонией коронавирусная инфекция протекает тяжелее.