Людям с болезнями сосудов и сердца объяснили важность прививок

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется обязательно вакцинироваться от коронавирусной инфекции, а также гриппа и пневмококковой инфекции, сообщил генеральный директор НМИЦ кардиологии, внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

«Все лица, имеющие сердечно- сосудистые заболевания, лица старше 60 лет, должны вакцинироваться против гриппа и пневмококковой инфекции. Мы еще не накопили опыта эффективности прививки против новой коронавирусной инфекции, но, если соотносить это с опытом в отношении других инфекций, – безусловно надо», – передает ТАСС слова Бойцова.

Специалист отметил, что коронавирусная инфекция поражает жизненно важные органы и системы, в том числе сердечно-сосудистую.

«Если у человека есть уже сердечно-сосудистые заболевания, у него неизбежно страдают не только сердце, сосуды, но и малый круг кровобращения, который включает и легкие, поэтому течение самой коронавирусной инфекции, коронавирусной пневмонии, особенно осложненной респираторным дистресс-синдромом, существенно осложняет жизненный прогноз. В связи с этим, особенно людям старше 60-65 лет, хотя и немало молодых людей, перенесших инфаркты, инсульты, необходимо быть осторожными», – сказал врач.

Бойцов также сообщил, что у пациентов с гипертонией коронавирусная инфекция протекает тяжелее.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно.

Кроме того, уже есть отчет о самочувствии 13 человек, привившихся от коронавируса.