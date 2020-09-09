Центр Гамалеи решил создать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа

Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний.

По словам Гинцбурга, говорить о сроках появления такой вакцины ещё пока рано.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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