МИД Украины назвал противодействие России главным приоритетом

Основным приоритетом министерства иностранных дел Украины является «противодействие российской агрессии», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, говоря о семи задачах ведомства на 2021 год.

«Приоритет номер один – противодействие российской агрессии и укрепление безопасности Украины (…) Если нет безопасности государства, то со всем другим работать будет очень сложно», – передает его слова ТАСС.

Вторым приоритетом на Украине является борьба с пандемией коронавируса, третьим – запуск так называемой крымской платформы, дискуссионной площадки для обсуждения крымского вопроса.

«Четвертый приоритет – разработка и создание качественно новой политики государства Украина относительно украинцев за рубежом, пятый – продвижение, наращивание украинского экспорта и инвестиций», – добавил Кулеба.

Также приоритетом в МИДе назвали тему энергетики, в том числе развитие возобновляемых источников энергии. Седьмой приоритет – развитие отношений с другими странами, который среди прочего предусматривает «выход украинской дипломатии и бизнеса» на африканский континент.

Между тем ранее Кулеба заявил, что в отношениях Украины и России существует переизбыток эмоций, поэтому «подбираться» к диалогу между двумя странами нужно осторожно. Депутат Верховной рады и член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу «пацанских разборок». Его возмущение вызвали российские санкции, под которые попали ряд деятелей из «Слуги народа».