Глава МИД Украины предложил «осторожно подбираться» к диалогу с Россией

В отношениях Украины и России существует переизбыток эмоций, поэтому «подбираться» к диалогу между двумя странами нужно осторожно, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Нам необходимо очень осторожно подбираться к этой теме: сначала, наверное, в экспертных обсуждениях, возможно, за бокалом вина. Потому что в обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить про Россию», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.

По мнению дипломата, общество в стране еще не готово к беседе о России в спокойной обстановке. Он отметил, что «убежать от своей географии» Украине не удастся.

«Где-то я встречаю людей, экспертов, которые готовы трезво смотреть на эту страну, на этого соседа. <...> Человек, который действительно готов к такому разговору, будет или промаркирован фанатиком, или предателем, и подставится под удар», – подчеркнул глава МИД.

При этом такой разговор очень нужен Киеву, так как без стратегии по работе с Москвой ни безопасности, ни процветания в стране не будет, добавил Кулеба.

Ранее депутат Верховной рады и член фракции «Слуги народа» Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу «пацанских разборок». Его возмущение вызвали российские санкции, под которые попали ряд деятелей из «Слуги народа».