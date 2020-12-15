Депутат Рады призвал к «пацанским разборкам» с Россией

Депутат Верховной рады и член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу «пацанских разборок». Его возмущение вызвали российские санкции, под которые попали ряд деятелей из «Слуги народа».

«Сейчас парламенту и фракции «Слуга народа» нужно дать «ответочку». (…) На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. (…) Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», – сказал Шевченко в эфире украинского телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

Депутат также выразил мнение, что санкции могут «поставить крест» на партии в вопросе дальнейших переговоров по Донбассу.

В пятницу Россия расширила санкции против Украины. В списке лиц, которые подпадают под персональные санкции против Украины, 849 имен. В 2018 году, когда был опубликован первоначальный вариант, их было 322.

МИД Украины выразил протест в связи с решением правительства России о расширении списка санкций против украинских физлиц.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что удивлен протестом МИД Украины из-за расширения Россией санкционного списка, поскольку Киев первым инициировал ограничения в отношении россиян.