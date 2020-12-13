Пушков оценил протест Украины из-за расширения российских санкций

Сенатор Алексей Пушков заявил, что удивлен протестом МИД Украины из-за расширения Россией санкционного списка, поскольку Киев первым инициировал ограничения в отношении россиян.

«Киев первым ввел санкции в 2015 против нескольких сотен граждан России, затем не раз пополнял список. Против чего они протестуют? Против того, чем давно занимаются сами? А чего ждали?» – написал Пушков в Twitter.

В пятницу Россия расширила санкции против Украины. В списке лиц, которые подпадают под персональные санкции против Украины, 849 имен. В 2018 году, когда был опубликован первоначальный вариант, их было 322.

МИД Украины выразил протест в связи с решением правительства России о расширении списка санкций против украинских физлиц.