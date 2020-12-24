Эксперт объяснил восстановление советской спецлаборатории для экстремальных испытаний оружия Фрегат «Григорович» ушел на смену «Эссену» в Средиземноморье «Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран» 24 декабря 2020, 11:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников» в ходе испытаний впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран», сообщили в пресс-службе флота. «Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», который корабль получил в ходе модернизации», – передает ТАСС сообщение ТОФ. Ремонт с модернизацией фрегата проводился на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке. Напомним, 16 декабря в Минобороны сообщили, что модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для завершения серии заводских ходовых испытаний. Планируется, что до конца года корабль вернется в состав сил Тихоокеанского флота.

