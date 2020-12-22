Определены сроки регистрации произведенной в Казахстане вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована в Казахстане с 26 января по 11 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе республики.

«С 24 декабря 2020 года по 21 января 2021 года вакцина пройдет контроль качества опытных серий в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. В случае успешной проверки с 26 января по 11 февраля 2021 года планируется зарегистрировать препарат в Республике Казахстан», – передает сообщение ведомства ТАСС.



«Мы планируем завершить регистрацию произведенной на нашей площадке вакцины и передать первую партию в [Российский фонд прямых инвестиций] РФПИ до 12 февраля 2021 года. Владельцем продукции и поставщиком вакцины единому дистрибьютеру [лекарственных средств Казахстана] ТОО «СК-Фармация» является Российский Фонд прямых инвестиций», – сообщил гендиректор ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» Сергей Барон.

В феврале 2021 года в Казахстане будет произведено 80 тыс. доз вакцины «Спутник V», в марте – 150 тыс. доз, а с апреля будет выпускаться до 600 тыс. доз.

Напомним, Казахстан совместно с Россией запустил производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Премьер-министр республики Аскар Мамин сообщил, что массовая вакцинация произведенной в Казахстане вакциной «Спутник V» начнется в феврале 2021 года.