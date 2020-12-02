Актриса Татьяна Васильева сравнила Навального с Иудой

Актриса Татьяна Васильева считает, что призывы блогера Алексея Навального к Европе о введении антироссийских санкций – «откровенное предательство своего народа».

Артистка отметила, что 2020 год выдался очень непростым, но скоро все должно наладиться. «Если, конечно, Навальный не будет опять умолять Европу ввести против России новые санкции», – пишет Васильева в своем Instagram.

Актриса полагает, что новые ограничения против России, к которым призывает блогер, никак не отразятся на богачах, в которых якобы метит Навальный, но зато негативно скажутся на положении обычных россиян, например, работников заводов.

«И так страна опутана этими санкциями, доллар скачет, как температура при короновирусе, нет, ему мало. Ну, разве не Иуда??» – возмутилась Васильева.

Подводя итог, актриса призвала остановить войну санкций. Простые люди хотят спокойно жить без страха за завтрашний день, заключила она.

«Навальный, отдыхающий у озера в Ибахе, и Низовцев запустили травлю актрисы, только потому что она усомнилась в «гениальности» идей Алекса требовать новых санкций против России», – написал блогер Илиас Меркури в своем Telegram-канале, комментируя пост Алексея Навального в соцсети Twitter в ответ на публикацию Васильевой.

Блогер Алексей Навальный в ходе своего выступления в Евровпейском парламенте 27 ноября призвал Евросоюз поменять санкционную политику в отношении России.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей. Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.