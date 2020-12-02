Жителю Казани вынесли приговор за фото Гитлера для «Бессмертного полка»

Верховный суд Татарстана приговорил к условному сроку в год и штрафу в 150 тыс. рублей жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, отправившего фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк».

Подсудимый также выращивал коноплю на протяжении нескольких месяцев. Ему предъявили обвинение по статьям «реабилитация нацизма» и «незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства». Гособвинение запрашивало для мужчины 1 год 11 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 290 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

По данным следствия, 4 мая Эль-Айюби отправил на сайт «Банк Памяти» фотографию Гитлера для ее трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн». Мужчина заявил, что разместил снимок из-за симпатии к Гитлеру, а коноплю выращивал для личного употребления. Он признал вину и публично извинился.

Напомним, обвинительное заключение в отношении Эль-Айюби прокуратура утвердила в июле. Также СК возбудил ряд дел за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка».