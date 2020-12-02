Академик назвал сроки нормализации ситуации с коронавирусом

Прирост новых случаев заражения коронавирусом приблизится к нулю в апреле, а полностью ситуация с пандемией стабилизируется в конце следующего года, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Я думаю, что мы снизимся до нулевого прироста, вероятнее всего, где-нибудь в апреле. Ну, может, чуть позже. Я думаю, что к этому времени и вакцинация начнется, и, видимо, к концу следующего года у нас будет полная стабилизация», – передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва» слова Покровского.

Он добавил, что Россия уже практически вышла на плато по количеству заражений коронавирусом и главная задача на данный момент – снизить количество новых случаев.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 20,2% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 2 347 401 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 830 349 человек, из них 26882 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 589 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 41053 человека.

Накануне, 1 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26402. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1057.