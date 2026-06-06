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    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    Военкор назвал освобождение Шевченко в Харьковской области тактическим успехом
    Охранники «Ролан Гаррос» заставили зрителей спрятать российский флаг
    Зеленского назвали богатейшим человеком в Европе
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    16 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    6 июня 2026, 19:46 • Новости дня

    Охранники «Ролан Гаррос» заставили зрителей спрятать российский флаг

    Зрителей заставили убрать флаг России после победы Андреевой на «Ролан Гаррос»

    Tекст: Мария Иванова

    После победы 19-летней россиянки Мирры Андреевой в финале Открытого чемпионата Франции служба безопасности турнира заставила болельщиков убрать в сумку российский флаг.

    Инцидент произошел во время празднования триумфа 19-летней теннисистки из России, передает РИА «Новости». Журналист Бен Ротенберг в соцсети рассказал о деталях случившегося на трибунах.

    «Пока Андреева праздновала свою победу, пара болельщиков на «Шатрие» замахали российским флагом. Охранник «Ролан Гаррос» быстро подлетел и заставил их убрать флаг в сумку», – отметил репортер.

    В субботу Мирра Андреева завоевала свой первый титул на турнирах Большого шлема. На грунтовых кортах Парижа она уверенно обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Этот успех позволит россиянке подняться на шестую строчку в рейтинге WTA и возглавить чемпионскую гонку.

    В полуфинале турнира спортсменка одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

    На стадии четвертьфинала теннисистка обыграла румынку Сорану Кырстю.

    5 июня 2026, 20:32 • Новости дня
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    Герой России Наран Очир-Горяев погиб в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Очир-Горяев, удостоенный звания Героя Российской Федерации, погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщили власти Калмыкии.

    Участник прямой линии президента РФ Владимира Путина в декабре 2025 года, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

    Руководитель региона подчеркнул, что погибший офицер с первых дней спецоперации находился на передовой, участвовал в боях за Соледар и освобождении Северска.

    «Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона, старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев», – написал Хасиков. Он добавил, что подразделение под командованием старшего лейтенанта действовало профессионально и с минимальными потерями.

    Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и боевым товарищам погибшего, пообещав оказать семье всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года на прямой линии главы государства Наран Очир-Горяев принял участие в  прямой линии президента, где рассказал подробности о штурме Северска. По его словам, при взятии города были задействованы 84 военных, из которых погибли только четверо: «Самым сложным было дойти до Северска незаметно, поэтому вооруженные силы двигались малыми группами, накопились под носом у противника».

    «Когда ВС России вошли в город, мирные жители находились в тяжелом состоянии из-за ВСУ, но были очень рады видеть российских солдат», – вспоминал военный. Под командованием Очир-Горяева штурмовая рота мотострелкового батальона освободила в Северске более 80 зданий и уничтожила десятки опорных пунктов и боевых машин ВСУ.

    Путин рассказал, что пригласил военного после его доклада на заседании Совета безопасности России. За два дня до прямой линии – 17 декабря – глава государства лично вручил старшему лейтенанту медаль «Золотая Звезда».

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    6 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу

    Военный эксперт Кнутов назвал вероятное место запуска дронов по Петербургу

    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    У меня нет сомнений, что значительная часть этих беспилотников запускалась не с территории Украины: ранее в Эстонию прибыли несколько групп украинских дроноводов, которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Петербургу, сказал газете ВГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по количеству сбитых целей и дальности, скорее всего, применялись беспилотники типа FP-2 (FirePoint 2) и так называемые «Лютые». Эти дроны имеют максимальную дальность порядка 1600 км, что позволяет им долетать до нас. Это разработка той самой пресловутой компании, которая сейчас угрожает созданием баллистической ракеты для обстрелов Москвы и Санкт-Петербурга с дальностью до 850 км и боевой частью 800 кг. За основу этой якобы украинской разработки взята советская зенитная ракета 5В55 от комплекса С-300», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом начинка и электроника для этой ракеты идут с Запада: топливо делают датчане, электронику – Франция и Германия. Хотя надо отметить, что наши С-400 умеют работать по таким целям», – уточняет спикер.

    Что касается маршрута, подчеркивает Кнутов, то с учетом массированности атаки, «у меня нет сомнений, что значительная часть этих дронов запускалась не с территории Украины». «По данным Службы внешней разведки России, в Эстонию прибыло несколько групп украинских дроноводов (четыре или пять), которые собирались работать как раз по Ленинградской области и Санкт-Петербургу. Массированный удар по Кронштадту (около 70 сбитых БПЛА), по-моему, прямое тому подтверждение. Это было сделано, чтобы создать определенный фон Петербургскому экономическому форуму, в отместку за вчерашнее выступление президента России», – полагает собеседник.

    По мнению эксперта, сейчас критически важно собрать обломки, особенно контроллеры с флеш-накопителями или без них, потому что в контроллерах сохраняется маршрут и полетное задание. «Как только мы получим доказательства старта с территории Эстонии, по этим местам необходимо наносить высокоточные удары. Отвечать нужно однозначно, иначе дальше будет еще хуже», – сказал эксперт.

    Что касается обороны северо-западного направления, «за эталон нужно брать московскую систему ПВО – она эшелонированная и достаточно эффективно работает». «Но, помимо этого, я считаю задачей номер один создание системы местной противовоздушной обороны. Правительством уже созданы возможности для формирования мобильных огневых групп», – добавил собеседник.

    Он предложил создавать в распоряжении губернаторов и мэров отдельные роты или взводы с мобильными группами на пикапах, вооруженных пулеметами, ПЗРК «Верба», приборами ночного видения, станциями РЭБ, дробовиками – всеми доступными средствами поражения.

    «Когда единая система ПВО передает информацию о движении БПЛА по определенным маршрутам, у местных властей должна быть возможность оперативно прикрыть промышленные объекты, порты, энергетику и даже жилые кварталы и больницы», – считает Кнутов.

    Кроме того, раз киевский режим недоговороспособен, «Россия должна наносить массированные удары по центрам принятия решений, оборонным предприятиям и логистике противника».

    «Если мы хотим предотвратить появление еще большего количества беспилотников, нужно перерезать артерии поставок. Дороги из Польши, портовые сооружения в Одессе и Ильичевске, причалы – все, где перевозится или разгружается оружие, должно находиться под пристальным вниманием. Только периодическими чувствительными ударами, как минимум раз в неделю-две, мы сможем привести украинскую экономику к остановке и остановить поток комплектующих для дронов», – полагает Кнутов.

    В субботу утром Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Работают средства ПВО», – написал он. Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу. Он также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета. «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Этот налет произошел на фоне завершения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

    В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 140 дронов. Фрагменты беспилотников рухнули в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Некоторые обломки нанесли незначительные повреждения нескольким частным жилым домам. Возле поселка Большая Ижора специалисты Минобороны ликвидируют пожар.

    По данным местных СМИ, системы ПВО отражали налеты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Зафиксирована защита акватории Финского залива и объектов военной и морской инфраструктуры.

    Для оперативного реагирования в Ломоносовском районе создан временный штаб. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Власти напомнили о необходимости строго следовать инструкциям при сигнале воздушной опасности.

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    Комментарии (0)
    6 июня 2026, 07:55 • Новости дня
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    Петербург подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербург в субботу подвергся масштабной атаке БПЛА, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    «Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», – написал он.

    Беглов призвал горожан, согласно рекомендациям Оперативного штаба, оставаться дома и не выходить на улицу.

    Он  также предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

    «О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом более 70 дронов. Аэропорты Пулково и Храброво перешли в особый режим работы с рейсами. Минобороны доложило об уничтожении более чем 370 дронов ВСУ над Россией за ночь.


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    5 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    В Минобороны ответили на призыв Путина «Работайте, братья!»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на письмо главы киевского режима Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить.

    «Работаем!», – появилось в Max-канале Минобороны сообщение с картинкой, изображающей человечка, взявшего под козырек. Оно сопровождает цитату «Работайте, братья!» главнокомандующего Владимира Путина из выступления на ПМЭФ в ходе обсуждения полученного от Владимира Зеленского письма.

    «Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И, обращаясь к ним, я хочу сказать: «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи старшины и мичманы! Товарищи офицеры, адмиралы и генералы! Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!», – сказал Путин под аплодисменты присутствующих в зале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил в резкой форме с инициативами по урегулированию ситуации на Украине в открытом письме к российскому лидеру. Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского.

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    6 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительный рост доли технологических гигантов грозит мировому рынку крупнейшим финансовым пузырем с XIX века, а санкционная политика лишь ускоряет глобальный отказ от доллара? отметил ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках ПМЭФ.

    Мировая экономика оказалась под угрозой масштабного кризиса из-за доминирования технологического сектора. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава «Роснефти» Игорь Сечин указал на тревожную тенденцию.

    «На американском фондовом рынке за последние десять лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%», – заявил руководитель корпорации.

    По его словам, в скором времени этот показатель приблизится к 50%. Это произойдет благодаря ожидаемому выходу на биржу гигантов SpaceX, OpenAI и Anthropic с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов. Сечин подчеркнул, что мир стоит на пороге крупнейшего финансового пузыря со времен железнодорожного бума в США в XIX веке, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в докладе «Начало конца или конец начала: Что осталось на дне ларца Пандоры?» топ-менеджер затронул тему американской валюты. Он предупредил, что дальнейшее использование доллара в качестве санкционного инструмента неминуемо ускорит создание независимых финансовых альтернатив.

    Известный инвестор Джим Роджерс предупредил о формировании нового финансового пузыря в секторе искусственного интеллекта.

    Ранее Игорь Сечин назвал золото главным конкурентом американскому доллару.

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    6 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» заочно приговорили к пожизненному сроку
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный суд в России заочно вынес пожизненный приговор Василию Кирющенко за подготовку терактов и участие в украинском вооруженном формировании, сообщили в пресс-службе суда.

    Василий Кирющенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 32-летнего мужчину за руководство запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в подготовке терактов, включая вторжение в Брянскую область, передает ТАСС.

    «Суд заочно по совокупности преступлений и путем частичного сложения назначил Кирющенко окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, а остальной части наказания в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также удовлетворены иски о возмещении ущерба на сумму более семи млн рублей.

    Следствие установило, что в январе 2022 года сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко уехал на Украину, где прошел обучение у инструкторов ВСУ в составе террористического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Затем присоединился к РДК. В марте 2023 года подсудимый с соучастниками разработал план теракта в селах Любечане и Сушаны. В настоящее время осужденный объявлен в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года в России заочно арестовали сына режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Василия Кирющенко. До этого он был объявлен в розыск. В феврале 2026 года СК завершил расследование дела главы экстремистской и запрещенной РДК Кирющенко.

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    6 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока

    Лидер украинской партии «Свобода» Тягнибок получил ранение при ударе дрона

    Мэр Ивано-Франковска сообщил о ранении украинского националиста Тягнибока
    @ Aleksandr Gusev/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер запрещенной в России украинской националистической партии «Свобода» пострадал в результате удара беспилотника по автомобилю на передовой, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок получил ранения на передовой в результате атаки беспилотника, передает РИА «Новости». Информацию о происшествии подтвердил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

    «Олега Тягнибока ранили на фронте», – написал градоначальник в своем Telegram-канале. Уточняется, что дрон поразил автомобиль, в котором передвигался политик. При этом степень тяжести полученных травм и точное место инцидента не раскрываются.

    Олег Тягнибок известен активным участием в государственном перевороте на Украине в 2013-2014 годах. После воссоединения Крыма с Россией он неоднократно выступал с угрозами в адрес жителей полуострова.

    В конце 2019 года бывший боец украинского спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин заявлял, что лидер националистов является одним из виновников расстрела протестующих во время беспорядков на «Майдане».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Олег Тягнибок руководил запрещенной в России экстремистской партией «Свобода» в период государственного переворота.

    В августе прошлого года во Львове застрелили другого коменданта майдана Андрея Парубия.

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    6 июня 2026, 12:19 • Новости дня
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    Песков призвал не торопиться с выводами о письме Зеленского
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать поспешных выводов относительно публикации письма Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину и реакции президентов РФ и США на него.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал не делать поспешных выводов относительно сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».

    Речь идет о недавнем послании Владимира Зеленского, а также реакции на него Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

    «Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», – отметил представитель Кремля в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

    Ранее украинский политик разместил на своем сайте открытое обращение к президенту России с предложением провести переговоры в третьей стране для завершения конфликта. Российский лидер во время пленарного заседания форума в Петербурге сообщил, что пока не видит смысла в подобной встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России бегло ознакомился с этим посланием накануне.

    Официальный представитель Кремля отказался раскрывать реакцию российского лидера на данное обращение.

    Комментарии (17)
    6 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле со Шредером

    Ушаков сообщил о «дружеской беседе тет-а-тет» Путина и Шредера в Кремле

    Путин встретился в Кремле со Шредером
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер провели встречу в формате один на один в Кремле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Я об этом не знаю ничего, потому что беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Германии выступили  против назначения Шредера европейским посредником для контактов с Москвой. Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.


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    5 июня 2026, 23:25 • Новости дня
    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования 1 млн рублей

    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования крупной суммы

    Греф на ПМЭФ назвал лучший инструмент инвестирования 1 млн рублей
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на снижение ставок, банковские вклады остаются самым надежным и прибыльным финансовым инструментом для консервативных инвесторов, поэтому наиболее доходным вложением на текущий момент остается банковский депозит, сообщил на ПМЭФ президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    В ответ на вопрос, куда сейчас можно выгодно вложить 1 млн рублей, глава Сбера заявил, что на сегодняшний день самым доходным является депозит, несмотря на то, что ставки снижаются.

    «На десятилетнем горизонте, на пятилетнем горизонте и на трехлетнем горизонте - везде победили консерваторы. У нас все-таки инвесторы внутри банка более опытные, поэтому у них есть разные сложные инструменты, но там, тем не менее, средне-умеренные инвесторы, у которых все-таки большая доля в депозитах, - они опять являются победителями», – приводит ТАСС слова Грефа после делового завтрака Сбера на ПМЭФ.

    Он пояснил, что кредитная организация ежегодно анализирует успешность различных стратегий клиентов. Несмотря на временные всплески доходности акций и облигаций, на длительных отрезках времени именно консервативные вложения приносят наибольшую выгоду.

    Даже опытные инвесторы с диверсифицированными портфелями уступают тем, кто предпочитает хранить значительную часть средств на вкладах, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Греф призвал прекратить называть российский бизнес «живопырками», а также назвал четырех всадников апокалипсиса российской экономики. Кроме того, он спрогнозировал курс доллара к концу года.


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    6 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    Кобяков: Мы навсегда отобьем охоту Запада бросаться на Россию с оружием
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента Антон Кобяков обвинил западные страны в стремлении к реанимации фашизма и пообещал ответ, который навсегда пресечет военные авантюры.

    Советник президента Антон Кобяков высказался о западных планах в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», – заявил он.

    Кобяков добавил, что так называемые партнеры, как и 85 лет назад, рассчитывают на поход на Восток и уничтожение русских, но, по его словам, в этом они просчитались. Советник подчеркнул, что Москва не позволит реализовать такие сценарии. Он отметил, что в нынешних условиях Россия задействует иные средства обороны

    «Если так называемые партнеры сегодня, как и 85 лет назад, думают, что историческая спираль и поход их на Восток снова приведут к уничтожению множества русских, то они заблуждаются. В этот раз с нашей стороны будут задействованы другие средства обороны. Мы навсегда отобьем охоту бросаться на Россию с оружием», – предупредил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественной церемонии в МИД заявил о призывах в Европе повторить опыт нацистов и нанести России стратегическое поражение.

    Позже эксперты в материале газеты ВЗГЛЯД расценили усиление военной риторики Германии и призывы к расчленению России как проявление реваншизма. А сам Кобяков на ПМЭФ заявил о попытках США выйти из украинских переговоров на фоне, по его словам, ясного исхода СВО в пользу России.

    Комментарии (12)
    6 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    Экс-разведчик Риттер назвал условие окончания войны на Украине для ЕС
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейские страны начнут стремиться к миру на Украине только тогда, когда конфликт начнет напрямую угрожать их собственным национальным интересам, заявил на полях ПМЭФ бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

    «Способ сократить эту войну – заставить Европу заплатить цену за этот конфликт», – приводит  РИА «Новости» слова Риттера.

    Он подчеркнул, что Европа является одной из активно вовлеченных в противостояние сторон, при этом европейские государства несут ответственность за происходящее.

    Риттер считает, что стремление к мирному урегулированию появится у европейцев тогда, когда последствия кризиса станут для них по-настоящему ощутимыми.

    «В тот момент, когда Европа заплатит цену, которая будет достаточно высокой, чтобы затронуть ее национальные интересы, тогда Европа начнет добиваться мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, евродепутат Кеннес заявил, что Украина не победит Россию из-за позиции лидеров ЕС. Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург. Экс-разведчик Риттер заявил, что санкции ЕС и США не действуют на Россию.


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    6 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    Ушаков назвал открытое письмо Зеленского «страницами хамства»
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Опубликованное лидером киевского режима обращение к президенту России содержит неприемлемые высказывания и давно известное предложение о встрече для завершения конфликта, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», – приводит РИА «Новости» его ответ журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    В четверг, 4 июня, Владимир Зеленский разместил в интернете обращение к президенту России с призывом провести переговоры в третьей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

    Путин с иронией ответил на хамское письмо Зеленского, а также сообщил о тайной просьбе Зеленского организовать личную встречу. 



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    5 июня 2026, 21:16 • Новости дня
    Умерла актриса и певица Валентина Игнатьева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советская и российская актриса театра и кино, певица Валентина Игнатьева скончалась на 78-м году жизни после продолжительной болезни от остановки сердца.

    Советская актриса и певица Валентина Игнатьева скончалась в возрасте 77 лет. Причиной смерти артистки стала остановка сердца на фоне продолжительной болезни, сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына, актера и священника Ивана Корешкова. «4 июня скончалась выдающаяся советская актриса, обладавшая уникальным голосом, голосом которой пели многие персонажи из советских фильмов золотой эпохи нашего кинематографа», – сообщил собеседник агентства.

    Валентина Игнатьева родилась 15 января 1949 года в Калинине. В возрасте 21 года она стала солисткой Государственного эстрадного оркестра РСФСР, которым руководил Леонид Утесов. В 1970-е годы артистка выступала с ансамблями «Солнечная корона», «Лада», «Трижды три» и «Веселые ребята», а также была солисткой Москонцерта.

    Актриса активно играла на театральных сценах, включая Московский драматический театр «Модернъ», театр «У Никитских ворот» и антрепризный театр «Комеdy Кауз». В кино Игнатьева исполнила главные роли в картинах «Бархатный сезон» и «Мнимый больной». Ее голос звучит в фильмах и мультфильмах, таких как «Маленькие трагедии», «Очень синяя борода», «Фронт в тылу врага» и «Сказка о звездном мальчике».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая из жизни ушла знаменитая отечественная актриса Елена Глебова. Ранее из-за оторвавшегося тромба скоропостижно скончалась звезда сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова.

    А в феврале Театр имени Евгения Вахтангова сообщил о смерти заслуженной артистки России Ольги Чиповской.

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    6 июня 2026, 09:09 • Новости дня
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Польши проигнорировали призывы переименовать традиционные русские вареники в украинские, предпочитая ассоциировать любимое национальное блюдо с домашней едой, а не с политикой.

    Представители гастрономического бизнеса в Варшаве констатировали провал инициативы по переименованию русских вареников в украинские, передает РИА «Новости».

    Традиционное блюдо с творожно-картофельной начинкой остается любимым лакомством поляков.

    «Иногда можно встретить такие случаи, когда в основном производители дешевых полуфабрикатов просто меняют название своего продукта с «русские» на «украинские», оставляя без изменений и ингредиенты, и рецепт, и даже дизайн упаковки, но подавляющее большинство людей в таких случаях теряются и все-равно говорят именно «русские»», – рассказал владелец одного из столичных ресторанов.

    Попытки внедрить новое название предпринимались преимущественно в социальных сетях, но в повседневной жизни они не прижились. Для жителей страны русские вареники ассоциируются с домашней едой и традициями, а не с политикой.

    Владелец магазина полуфабрикатов в центре Варшавы подтвердил, что дискуссии о переименовании не оказали серьезного влияния на продажи. По его словам, люди привыкли к традиционному названию за многие десятилетия, и дальше обсуждений дело не пошло.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, русофобские настроения среди польского населения заметно ослабли.

    Военные власти Польши раскритиковали поведение украинцев.

    Ранее Минпромторг анонсировал принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню.


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