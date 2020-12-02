Кудрин заразился коронавирусом

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом, болезнь проходит «сносно».

Кудрин написал в Twitter: «Зацепило и меня: положительный тест на ковид».

По его словам, болезнь проходит «сносно», глава Счетной палаты самоизолировался и лечится.

«Берегите себя!», – добавил Кудрин.

Ранее COVID-19 заболел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, его госпитализировали. Также коронавирус был подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, до этого заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Также коронавирус был выявлен у 137 депутатов, им болели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин, министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.