У главы Костромской области обнаружили коронавирус

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заболел коронавирусной инфекцией и переходит на дистанционный режим работы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«У губернатора Костромской области Сергея Ситникова выявлена коронавирусная инфекция. Наличие заболевания показал тест. В связи с этим все официальные мероприятия переведены в дистанционный режим. Церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносится на более поздний срок», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

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«Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня с помощью теста был выявлен коронавирус. В этой связи отменяю все мероприятия. Приношу извинения перед теми, кого приглашал на инаугурацию – ее завтра не будет», – написал губернатор в своем Instagram.

Ситников отметил, что чувствует себя «вполне хорошо», проблем со здоровьем и температуры нет.

«Но людей надо беречь, поэтому мероприятие проведем в другое время. Все совещания – исключительно в дистанционном режиме. Самое главное, чтобы все были здоровы», – заключил глава региона.

Ранее стало известно, что у губернатора Орловской области Андрея Клычкова обнаружили коронавирус. Он сообщил, что, несмотря на все меры безопасности, заболела также его семья.

Накануне коронавирусом заболел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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