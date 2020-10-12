У губернатора Орловской области выявили коронавирус

У губернатора Орловской области Андрея Клычкова обнаружили коронавирус. Он сообщил, что, несмотря на все меры безопасности, заболела также его семья.

«Пришел у меня тест, и я заболел коронавирусом. Так случилось, несмотря на все те меры безопасности, которые я предпринимал лично для себя. Очень жаль, что и вся моя семья заболела. Состояние нормальное – немного температура, немного головной боли», – рассказал Клычков в своем Instagram.

Он добавил, что пока будет работать дистанционно, проводя совещания в режиме видеоконференций.

Ранее коронавирусом заболел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За минувшие сутки в России выявлено 13 тыс. 592 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.