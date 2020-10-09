У губернатора Самарской области выявили коронавирус

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заболел COVID-19 и будет две недели работать из дома.

«От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции», – написал Азаров в своем Instagram.

Напомним, 15 сентября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что многие из депутатов Госдумы перенесли коронавирус.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.