В Госдуме рассказали о переболевших коронавирусом депутатах

Многие из депутатов Госдумы перенесли коронавирус, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в эфире канала «Россия 24».

«Переболели многие, и в этой связи хочется сказать, что нам важно делать все возможное, чтобы соблюдать меры предосторожности», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5529 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 73 тыс. случаев заболевания.

Между тем в Роспотребнадзоре рассказали, что в некоторых регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг половины населения.