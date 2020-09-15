Роспотребнадзор рассказал о коллективном иммунитете от коронавируса в регионах

В некоторых регионах России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг половины населения, сообщает Роспотребнадзор.

«В рамках первого этапа (исследований уровня популяционного иммунитета) в июне-августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что серопозитивные лица – это люди, имеющие иммунитет.

«По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах», – говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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