Губернатор Омской области заразился коронавирусом

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что заразился коронавирусом, но переносит его бессимптомно.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет, чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», – написал Бурков в Instagram.

По его словам, он вынужден уйти на самоизоляцию и работать дистанционно, участие в мероприятиях отложено.

Ранее председатель думы Владивостока Андрей Брик получил положительный результат теста на коронавирус.

До этого стало известно, что коронавирус выявили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД