У председателя Думы Владивостока выявили коронавирус

Председатель думы Владивостока Андрей Брик получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе думы. Аппарат думы переведен на удаленную работу.

«Тест на коронавирус, который сделал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат», – приводит слова представителя пресс-службы городской думы ТАСС.

Там также сообщили, что, принято решение о переводе сотрудников аппарата на удаленную работу.

За последние сутки в Приморском крае выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, в прошлый вторник стало известно, что коронавирус выявили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД