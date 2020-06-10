Песков вернулся на работу в офис

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что окончательно выздоровел и вернулся на работу в офис.

«Да. С понедельника уже в офисе», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о заболевании коронавирусом, он был госпитализирован вместе с супругой Татьяной Навкой. Несколько недель они провели в больнице. 25 мая Песков сообщил, что его выписали из больницы.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов обратил внимание, что во время изоляции Песков отпустил бороду. Позже пресс-секретарь сказал, что избавится от нее, как только вернется на работу в офис.

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