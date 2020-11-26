Володин назвал число переболевших коронавирусом депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 137 депутатов переболели коронавирусом, 21 народный избранник сейчас находятся на больничной койке.

«Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию. Мы с вами видим, увеличивается постоянно число (переболевших), но мы обязаны сделать все для того, чтобы люди были защищены», – передает РИА «Новости» слова Володина на пленарном заседании.

Напомним, 10 ноября Володин сообщил, что в Госдуме коронавирусом болеют 38 депутатов.