Володин назвал число инфицированных COVID-19 депутатов

В Госдуме коронавирусом болеют 38 депутатов, на прошлой неделе их было 42, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«У нас с вами коллеги находятся на больничных койках, кто-то из них выписывается, другие попадают. Если брать с учетом тех, кто сегодня находятся на больничной койке, 117 депутатов это и те, кто сегодня уже переболели, и те, кто болеют. А болеют 38 человек. У нас их на прошлой недели было 42 депутата, сейчас 38», – сказал Володин на заседании Госдумы, передает РИА «Новости».

В конце октября Володин сообщал, что число депутатов, перенесших или болеющих коронавирусом, достигло 91. На тот момент в больницах было 38 парламентариев, один из них лежал в реанимации.