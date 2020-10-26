Володин назвал число болеющих коронавирусом депутатов Госдумы

Число депутатов, перенесших или болеющих коронавирусом, достигло 91, в больницах сейчас находятся 38 из них, еще один в реанимации, доложил спикер Госдумы Вячеслав Володин президенту Владимиру Путину.

«Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации, вы знаете, что один депутат умер... Конечно, мы принимаем определенные меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но если посмотреть по итогам уже того периода, который прошел, у нас 91 переболел либо сегодня болеет», – передает ТАСС слова Володина на встрече с главой государства, которую транслировал канал «Россия-24».

В свою очередь, Путин отметил напряженную работу Госдумы в последнее время.

«Я вижу, что работа идёт практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики. Хочу поблагодарить Вас и всех депутатов за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан, в сфере здравоохранения в период пандемии», – сказал Путин.

Он также выразил благодарность депутатам Госдумы за востребованную и ритмичную работу, которая продолжалась несмотря на пандемию.

«Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем коллегам вашим за работу. Действительно, это в высшей степени востребовано, и было очень важно обеспечить ритмичную законотворческую работу», – сказал президент.

Путин отметил, что такая работа «не прекращалась не только формально». «Но и люди работали над законопроектами весьма сложными, требующими хорошей экспертной проработки, работали, не откладывая это на потом, в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас, для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись», – подчеркнул он.

Как считает российский лидер, в целом Госдумой с хорошим результатом проводится «большая позитивная работа, которая в высшей степени востребована».

Напомним, депутат Государственной думы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев скончался 23 сентября, из-за коронавирусной инфекции.

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