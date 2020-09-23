Депутат Госдумы умер от коронавируса

Депутат Государственной думы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев скончался в среду, 23 сентября, из-за коронавирусной инфекции, сообщил первый зампред ЦК партии, депутат Юрий Афонин.

«С сожалением и прискорбием – да, [он умер] сегодня в Москве», – сообщил он ТАСС.

«Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил», – добавил Афонин.

Ушедшему из жизни парламентарию было 67 лет.

Агаев родился 15 марта 1953 в городе Кзыл-Орда Казахской ССР. В 1977 году окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого. В 1985 году окончил экономический факультет Московского кооперативного института Центросоюза. Член КПСС с 1981 года.

С 4 декабря 2011 года – депутат Госдумы VI созыва от КПРФ, заместитель председателя комитета ГД по вопросам собственности. В 2016 году избран в депутаты Госдумы VII созыва (в составе общефедеральной части федерального списка от КПРФ).

У Агаева остались двое сыновей.

Ранее в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что число госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы возросло с 10 до 13.