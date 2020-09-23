Число госпитализированных из-за COVID депутатов Госдумы возросло до 13

Число госпитализированных из-за коронавируса депутатов Госдумы возросло с 10 до 13, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин на пленарном заседании во вторник сообщал, что более 50 депутатов уже переболели коронавирусной инфекцией или имеют к ней антитела, при этом 10 парламентариев находятся в больницах.

«Докладываю вам. Если на вчерашний день 10 депутатов было на больничной койке, сегодня 13 на больничной койке», – передает РИА «Новости» слова Володина на пленарном заседании в среду.

Тем временем председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что у некоторых сенаторов подозрение на коронавирус.

«Есть подозрение на коронавирус у некоторых сенаторов, их попросили воздержаться от присутствия сегодня», – сказал он.

Все сенаторы перед осенней пленарной сессией Совфеда, открывшейся в среду, сдали тесты на COVID-19.

Еще один сенатор, сообщил Тимченко, самостоятельно принял решение работать некоторое время удаленно.

«Он сообщил, что контактировал с заболевшим коронавирусом, и в связи с этим, чтобы не подвергать никого опасности, временно воздержится от личного отсутствия», – пояснил глава комитета.

Напомним, 15 сентября Володин сообщил, что многие из депутатов Госдумы перенесли коронавирус.

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