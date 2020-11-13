Владимирский губернатор заболел коронавирусом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Получил результат исследования на COVID-19 – положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удаленно», – сообщил глава региона в своем Instagram.

Днем ранее Сипягин пожаловался на высокую температуру и заявил, что ушел на самоизоляцию.

Напомним, COVID-19 был подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, до этого заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.