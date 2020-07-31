Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил, что заразился коронавирусом нового типа.

«На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. … Тем не менее, 100 больных в день – это все равно большая цифра. В том числе, мой вчерашний тест дал положительный результат», – написал глава региона в Instagram.

По словам Артюхова, свое состояние он оценивает как «нормальное». «Нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе», – написал он.

«На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы!» – добавил губренатор.

Тем временем анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.