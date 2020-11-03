Коронавирус подтвердили у главы Республики Алтай

COVID-19 подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В пресс-службе сообщили, что у Хорохордина подтвержден коронавирус, «состояние главы удовлетворительное, правительство работает в плановом штатном режиме», передает ТАСС.

Отметим, что это не первый случай коронавируса у глав регионов России. Ранее заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.