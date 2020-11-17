Губернатора Владимирской области госпитализировали с коронавирусом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин был госпитализирован с коронавирусом, сообщила его пресс- секретарь Ольга Петрова.

У Сипягина диагностирована пневмония, он проходит лечение дома, передает ТАСС.

Решение о госпитализации было принято после консультации с врачами, рассказала Петрова. Она отметила, что губернатор продолжает оставаться на связи с коллегами и держит все важные вопросы на личном контроле.

Напомним, Сипягин сообщил о положительном тесте на коронавирус 13 ноября.

Ранее COVID-19 был подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, до этого заболели губернатор Костромской области Сергей Ситников, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.