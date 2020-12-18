Песков допустил возвращение Путина к вопросу об убийстве Немцова

Пресс-секретарь президента допустил, что вопрос о расследовании дела об убийстве политика Бориса Немцова может быть вновь поднят на мероприятиях главы государства, однако пока он не может поделиться подробностями о расследовании убийства.

Ранее Путин заявил, что по делу об убийстве Немцова найдены заказчики и исполнители, но расследование дела следует «доработать».

Пескова попросили уточнить, о каких именно данных говорил Путин. «Я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, я просто не располагаю этой информацией», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

«Контакты у президента будут с журналистами, с представителями СМИ, с общественниками, с правозащитниками. Они смогут освежить этот вопрос», – сказал Песков.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.