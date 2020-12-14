Пескову задали вопрос о заказчике убийства Немцова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать, кто является заказчиком убийства Бориса Немцова, напомнив, что впереди большая пресс-конференция главы государства.

«Нет, не мог бы. Впереди пресс-конференция большая, вы вольны это спрашивать... Я, к сожалению, не могу как-то раскрыть эти слова (Путина)», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, мог бы он подробнее раскрыть слова президента, который сообщил, уже понятно, кто был заказчикам убийства Немцова.

Отвечая на вопрос, знает ли Путин, кто был заказчиком, Песков добавил, что «сам президент об этом сказал».

Ранее Путин заявил, что по делу об убийстве Немцова «в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики».

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.