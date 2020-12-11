Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены

Президент Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве политика Бориса Немцова найдены заказчики и исполнители, но расследование дела следует «доработать».

«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», – заявил на встрече с членами Совета по правам человека Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.