Команде Байдена доложили о «российских кибератаках» Песков оценил отношение к России на Западе 17 декабря 2020, 12:08 Текст: Алексей Дегтярев

Россия на сегодняшний день не в моде на Западе, полагает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. «На Западе в целом Россия не в моде», – заявил представитель Кремля в эфире «России 1», передает РИА «Новости». Ранее директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что нынешняя ситуация в мире отличается от холодной войны в лучшую сторону. В четверг проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Это мероприятие, по данным опроса ВЦИОМ, вызывает интерес у более 70% россиян.

