Опубликованы рассекреченные документы по истории Второй мировой войны

Служба внешней разведки (СВР) опубликовала рассекреченные архивные документы о ключевых событиях Второй мировой войны. Глава СВР Сергей Нарышкин представил 400-страничный сборник «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

В сборник впервые вошли архивные материалы, в которых рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из этих документов вводятся в научный оборот впервые, передает РИА «Новости».

В числе прочего в книге приведены документы о подготовке гитлеровской агрессии против СССР, о позиции Японии относительно вступления в войну с Советским Союзом, о перспективах открытия союзниками Второго фронта, о сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, о планах Вашингтона и Лондона в отношении послевоенного миропорядка и сдерживании Москвы.



Так, в сборнике содержаться сведения, что Британия уже весной 1945 года начала замалчивать в печати других стран победу Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, и фактически начала «холодную войну».



В книге представлена шифртелеграмма, направленная 7 мая 1945 года из Каира в Москву выдающимся разведчиком, резидентом в Египте Павлом Журавлевым под оперативным псевдонимом «Макар».



«Общий характер настроений здесь в связи с последними победами Красной Армии и взятием Берлина создает впечатление в кругах дружественных Советскому Союзу, что англичане открыто начинают вести политическую войну против Советского Союза», – сообщал Журавлев.



«Взятие Берлина и другие победы Красной Армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место, как факты, не имеющие серьезного значения. События на западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны», – писал «Макар».



Разведчик передавал, что «в политических кругах широко распространяются слухи об обострении отношений между союзниками и неминуемом открытом столкновении интересов английских с русскими после войны».



«Цензура циркулярно запретила газетам сообщать что-либо о манифестациях в Ливане в честь СССР в связи с занятием Берлина, а также все подобного рода сообщения из других стран… Цензура и английская Publicity Section запретили газете «Фронте Унито» напечатать в последнем номере государственный флаг СССР, развевающийся над Берлином», – отмечал Журавлев.



«Ряд высказываний ответственных чиновников и офицеров английского штаба здесь о том, что Англия решила положить предел распространению СССР в Европе и что пока английская армия мобилизована, она будет использована для этой цели. В прессе делается особенное ударение на оппозицию против СССР в польском, австрийском, югославском вопросах», – сообщал резидент.



«Макар» также передавал, что «2 мая в английской «Эжипшен газет» – органе английского министерства пропаганды помещена статья «Несчастная Польша», в которой говорится, что после ухода из Польши фашистов для нее ничего не переменилось, сменились только хозяева, Польша ждет своего освобождения».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные политики прекрасно знают правду о Второй мировой войне, однако продвигают другие идеи.

Путин летом публиковал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. В Кремле подчеркивали, что статья Путина основывается на архивных документах, а потому в ней содержится не интерпретация, а излагаются неопровержимые и задокументированные исторические факты.