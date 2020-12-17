Опубликованы рассекреченные документы по истории Второй мировой войны

Взгляд
17 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
Разделы

Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
Перейти в раздел…

На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
Перейти в раздел…

Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей

Гей-парады в Венгрии все еще проходят, но вот семьи гомосексуалистам заводить там уже нельзя Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
Еще одна европейская страна солидаризовалась с Россией в том, что касается семейной политики. Венгрия приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной – и это немедленно вызвало возмущение и представителей ЕС, и защитников прав секс-меньшинств. Что привело Будапешт к такому решению и не дает ли это России новые политические возможности? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...

Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
Подробности...

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
Подробности...

Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Началась большая пресс-конференция Путина
    ВЦИОМ: Более 70% россиян интересуются большой пресс-конференцией Путина Нарышкин рассказал о работе внешней разведки в Сирии В Армении назвали дату отставки Пашиняна США решили остановить «Северный поток – 2» ради отношений с Россией
    Пушков пояснил идею запрета трэш-стриминга в России Россия создала «Стратегию» для слежения за кораблями в Черном море Жители Эстонии проявили интерес к российской вакцине «Спутник V» Ширвиндт раскрыл подробности смерти Миронова
    Представитель России в ГА ООН дал отповедь «кукловодам» после резолюции по Крыму США объяснили «задумку» с «коррекцией курса» Турции Pfizer прокомментировала случай резкого ухудшения здоровья после вакцинации в США Испанская полиция и Европол провели крупнейшую операцию против «русской мафии»

    Главная тема


    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    продолжение «Турецкого потока»


    Завершено строительство газопровода «Балканский поток»

    борьба трех сил


    Названы политические последствия смерти мэра Харькова Кернеса

    Южный Кавказ


    В Совфеде ответили на заявление Госдепа о российской «угрозе» для Карабаха

    Видео

    «Штат одинокой звезды»


    Особенностью президентства Байдена станет угроза развалить США

    «Не будем пешками России»


    Почему на Балканах позволили себе демарш в адрес Лаврова

    российский мотор


    Россия прорвалась сквозь санкции в высшую лигу мировой авиации

    решение кризиса


    Какие меры остановят рост цен на продукты

    новые «герои»


    Как украинские власти поощряют погромщиков

    рыцари здравого смысла


    Евгений Фатеев: Мы лишились иллюзий раньше, чем девственности

    решено за нас


    Борис Акимов: Мы здесь власть

    бостонское чаепитие


    Тимур Шерзад: Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

    на ваш взгляд


    Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?

    Опубликованы рассекреченные документы по истории Второй мировой войны

    17 декабря 2020, 11:22

    Текст: Елизавета Булкина

    Служба внешней разведки (СВР) опубликовала рассекреченные архивные документы о ключевых событиях Второй мировой войны. Глава СВР Сергей Нарышкин представил 400-страничный сборник «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

    В сборник впервые вошли архивные материалы, в которых рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из этих документов вводятся в научный оборот впервые, передает РИА «Новости».

    В числе прочего в книге приведены документы о подготовке гитлеровской агрессии против СССР, о позиции Японии относительно вступления в войну с Советским Союзом, о перспективах открытия союзниками Второго фронта, о сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами, о планах Вашингтона и Лондона в отношении послевоенного миропорядка и сдерживании Москвы.

    Так, в сборнике содержаться сведения, что  Британия уже весной 1945 года начала замалчивать в печати других стран победу Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, и фактически начала «холодную войну».

    В книге представлена шифртелеграмма, направленная 7 мая 1945 года из Каира в Москву выдающимся разведчиком, резидентом в Египте Павлом Журавлевым под оперативным псевдонимом «Макар».

    «Общий характер настроений здесь в связи с последними победами Красной Армии и взятием Берлина создает впечатление в кругах дружественных Советскому Союзу, что англичане открыто начинают вести политическую войну против Советского Союза», – сообщал Журавлев.

    «Взятие Берлина и другие победы Красной Армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место, как факты, не имеющие серьезного значения. События на западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны», – писал «Макар».

    Разведчик передавал, что  «в политических кругах широко распространяются слухи об обострении отношений между союзниками и неминуемом открытом столкновении интересов английских с русскими после войны».

    «Цензура циркулярно запретила газетам сообщать что-либо о манифестациях в Ливане в честь СССР в связи с занятием Берлина, а также все подобного рода сообщения из других стран… Цензура и английская Publicity Section запретили газете «Фронте Унито» напечатать в последнем номере государственный флаг СССР, развевающийся над Берлином», – отмечал Журавлев.

    «Ряд высказываний ответственных чиновников и офицеров английского штаба здесь о том, что Англия решила положить предел распространению СССР в Европе и что пока английская армия мобилизована, она будет использована для этой цели. В прессе делается особенное ударение на оппозицию против СССР в польском, австрийском, югославском вопросах», – сообщал резидент.

    «Макар» также передавал, что «2 мая в английской «Эжипшен газет» – органе английского министерства пропаганды помещена статья «Несчастная Польша», в которой говорится, что после ухода из Польши фашистов для нее ничего не переменилось, сменились только хозяева, Польша ждет своего освобождения».

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные политики прекрасно знают правду о Второй мировой войне, однако продвигают другие идеи.

    Путин летом публиковал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. В Кремле подчеркивали, что статья Путина основывается на архивных документах, а потому в ней содержится не интерпретация, а излагаются неопровержимые и задокументированные исторические факты.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •