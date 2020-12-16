Газонокосильщика приговорили за поджог начальника на Урале Колокольню старинного храма сожгли в Нижегородской области Секретный кабель ФСО украли в Петербурге 16 декабря 2020, 14:59 Текст: Евгения Шестак

Недалеко от здания Политехнического университета имени Петра Великого в Санкт-Петербурге злоумышленники украли около 200 метров специального секретного кабеля, который принадлежал Федеральной службе охраны (ФСО). По информации Telegram-канал Mash, кабель находился в коллекторе возле одного из лабораторных корпусов учебного заведения. Отмечается, что ночью моток, который весит почти тонну, уложили в автомобиль Lada Largus и увезли в неизвестном направлении. Стоимость украденного составила около 400 тыс. рублей. Ранее кабель линии связи похитили из телефонной канализации, расположенной около аэропорта Внуково.

