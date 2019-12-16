Рядом с Внуково украли кабель линии связи

Кабель линии связи похитили из телефонной канализации, расположенной около аэропорта Внуково.

Всего было срезано около 15 метров кабеля на улице 1-я Рейсовая, сообщает «Рен ТВ».

Отмечается, что по факту кражи начата проверка, устанавливается сумма ущерба.

Ранее в Москве украли фрагмент кабеля правительственной связи. Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем ворует правительственные кабели.