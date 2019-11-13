В Москве украли кабель правительственной связи

В Москве украли фрагмент кабеля правительственной связи, сообщают СМИ.

Сотрудники отделения эксплуатации спецсвязи Федеральной службы охраны России обнаружили отсутствие 350 метров кабеля, после чего обратились в полицию, передает РЕН ТВ.

В данный момент устанавливается ущерб.

Напомним, в марте кабель правительственной связи украли около Кремля.