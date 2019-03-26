Кабель правительственной связи украли около Кремля

Фрагмент кабеля правительственной связи похитили из коллектора под Большим Москворецким мостом.

Исчезновение фрагмента кабеля было замечено в понедельник днем, сообщает газета «Московский комсомолец».

Сообщения о краже подтвердили источник РБК в столичном ГУ МВД, а также источник в территориальном отделе полиции. Сначала в полицию поступило сообщение о том, что на площади Васильевский спуск срезали кабель. Спустя несколько часов 34-летний москвич подал в полицию заявление о краже фрагмента правительственной кабельной линии.

По факту инцидента ведется проверка, сумма ущерба не установлена. Правоохранители допросили разнорабочих строительной организации, осмотрели место происшествия. Видеонаблюдения непосредственно в месте, где украли кабель, нет.