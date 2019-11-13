Кто и зачем ворует правительственные кабели?

В Москве злоумышленники уже во второй раз за год украли кабель правительственной связи. Первую пропажу обнаружили в марте в коллекторе под Большим Москворецким мостом. Где произошло преступление на этот раз – непонятно, зато известно, что это был провод длиной в 350 метров, то есть в три футбольных поля. А в 2017-м году из телефонной канализации у военной части ФСБ на юго-западе Москвы пропало кабеля на 360 тысяч рублей.

И если может показаться, что атакам подвергаются лишь секретные кабели ФСБ или ФСО, это не так. Крадут практически любые провода. В августе этого года в Красноярском крае, например, три человека умудрились похитить 28 километров (!) алюминиевого кабеля. А в 2016-м двое безработных в Подмосковье залезли на радиовышку и срезали оттуда кабель сотовой связи. Вышло 400 метров. И параллельно – возможность получить пятилетний срок. Кстати, жители на территории 40 квадратных километров остались без связи. В том же 2016-м несколько россиян пробрались в колодцы недалеко от Рублевки, в Одинцовском районе, и украли 4 километра секретного кабеля весом в 16 тонн.

Зачем все это? Ради наживы, конечно. Провода могут иметь в своем составе медь, алюминий, свинец, даже оплетка стоит определенных денег. Например, в случае с Рублевкой СМИ писали о том, что на черном рынке эти 16 тонн стоят 5,5 миллионов. А ведь есть и не черный, а вполне себе белый рынок – обыкновенные пункты приема металлолома. Кабели там тоже принимают, причем какие угодно – радиочастотные, монтажные, нефтепогружные, обычные медные и алюминиевые. Больше всего ценятся медные – можно выручить по 250-350 рублей за килограмм. Остальные сильно дешевле.

В целом, можно даже не разбираться в технических тонкостях – срезать кабель, да побольше, а затем уже звонить в пункт приема лома. Там специалисты его и оценят. Причем где-то и везти провод самому не придется – приедут и заберут, и даже за бесплатно, если его много.

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Подобный подход хоть и прост, но довольно опасен. Особенно для тех, кто в школьные годы прогуливал физику. Силовые кабели находятся под высоким напряжением, только вот многих этот момент не останавливает. И если в случае с радиовышкой похитители не забыли сначала обесточить провод, то трупы тех, кто оказался не столь умен, находят либо рядом, либо неподалеку от места планировавшейся кражи. Они пытаются перерубить кабель топором, перепилить его ножовкой, были сообщения даже о попытках «выкорчевать» его ломом.

Хоть подобных случаев и довольно много, еще больше тех, где злоумышленники хорошо подкованы технически. В основном это либо монтажники, либо сотрудники предприятий, работавшие или работающие с электрооборудованием – все они знают, как работает система и как ее обесточить, если это требуется (иногда, правда, план дает сбой). Или же какие кабели стоит похитить, чтобы выгодно продать.

Тут два варианта – либо это обиженные бывшие сотрудники, которым не заплатили или уволили, либо люди, которые пытаются таким образом обогатиться. Кабели и иную «изъятую» технику они вполне могут продавать и через соцсети. В том числе по ценам в несколько десятков тысяч рублей.