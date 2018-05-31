Скорая помощь в Симферополе осталась без связи из-за кражи кабеля

Взгляд
31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
Разделы

Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
Перейти а раздел…

Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
Перейти а раздел…

«Русский мэр» хочет взять власть в Латвии с помощью русофобов

Ушаков небезосновательно надеется, что Маккейн поможет ему взять власть в ЛатвииФото: facebook.com/NilsUsakovs/
В Латвии очередной «русофобский» скандал. В преддверии выборов в Сейм мэр Риги Нил Ушаков пригласил в свою команду специалиста из команды Джона Маккейна. Местные русскоязычные считают это «окончательным предательством русских интересов» и попыткой Ушакова получить «ярлык на княжение» в США. Так ли это? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История «смерти» и «чудесного воскрешения» Бабченко еще долго будет объектом пристального внимания. Однако остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ могла в голову прийти эта идея? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Жив Бабченко. «Абрамс» на Красной площади не отменяется?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
История со свежеожившим, вроде как застреленным в спину господином «А вот мой Яндекс-кошелёк» Аркадием Бабченко – удивительный пример выстрела себе в ногу. Ну и, конечно, возникают вопросы – будут ли извиняться все те, кто уже назначил виноватых? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Каким богам молился Аркадий Бабченко

Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль предложил главе СБУ ответить за слова
          Guardian: Фейковое убийство Бабченко – невероятный идиотизмКим Чен Ын поинтересовался у Лаврова здоровьем «товарища Путина»Сбербанк отказался комментировать пропажу средств со счетов полковника ЗахарченкоЕС приготовился ответить на пошлины США
          Бабченко сказал, что будет, когда его «все-таки грохнут»Советник Порошенко призвал разместить базу ВМС Украины на границе с КрымомПоявилось видео с выезжающей из Кремля колонной «Кортежей»Ким Кардашьян встала на «место Климкина» у стола Трампа
          Раскрыты подробности об «организаторе убийства» БабченкоМеркель объяснилась перед Обамой за четвертый срок канцлераМинистр финансов Саратовской области уволен после «пьяной езды» с чиновницейБалтийский курорт Зеленоградск вошел в число победителей всероссийского конкурса

          Главная тема


          «Русский мэр» хочет взять власть в Латвии с помощью русофобов

          «действовать быстрее, чем Запад»


          Асад сказал, как заставить американцев уйти из Сирии

          ордер на Браудера


          Макфол призвал исключить Россию из стран-членов Интерпола

          Война на Украине


          Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ под Горловкой

          «империя варваров»


          Украинский министр призвал «сжечь Москву»

          «психиатрический синдром»


          Постпред России при ООН поставил Украине диагноз

          Великая княжна


          Глава дома Романовых дала россиянам совет по поводу санкций

          крылатые ракеты


          Россия нашла применение полученным из Сирии «Томагавкам»

          холодная война


          Последняя зарубежная битва советских военспецов едва не привела к катастрофе

          «смерть» и «воскрешение» Бабченко


          Ирина Алкснис: Почему операции российских спецслужб вызывают интерес, а в случае СБУ – хохот

          «мистический ореол»


          Егор Холмогоров: Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

          «влиятельный гуру»


          Сергей Худиев: Сочетание духовного наставника и экономического советника опасно

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Скорая помощь в Симферополе осталась без связи из-за кражи кабеля

          31 мая 2018, 11:15

          Текст: Дмитрий Зубарев

          Версия для печати

          В Симферополе кража кабеля нарушила телефонную связь скорой помощи, сообщил замминистра внутренней политики, информации и связи республики Максим Яковлев.

          По словам Яковлева, кабель украли минувшей ночью на одной из улиц города.

          «Произошло варварское хищение кабеля. Порезали практически все кабели и варварским способом выдергивали, соответственно, повреждения не только в месте, где резали, но и дальше по линии. Испорчен большой отрезок оптических и металлических кабелей. Грубо говоря, попортили достаточно большой отрезок линии связи. Нанесены повреждения различного рода. Из-за этого хищения невозможно дозвониться в скорую. Со стационарных номеров дозвониться на 103 практически невозможно и с мобильных телефонов», передает РИА «Новости» слова Яковлева.

          Он отметил, что эти хищения имеют неоднократный характер, соответствующее обращение направлено в МВД.

          «Номер телефона скорой помощи «103» временно недоступен. Просьба звонить по номеру телефона «112», а также по номерам +7978 941-58-69 +7978 941-58-71 +7978 941-58-72», – сообщили в минздраве Крыма.

          По словам директора Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Астанкина, до скорой было невозможно дозвониться с 4.00 утра.

          «Просим население для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме до завершения восстановления связи обращаться по телефону «112», лично на подстанцию скорой медицинской помощи, непосредственно в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь», – говорится в сообщении.

          Напомним, в 2006 году в Польше преступники украли 16 километров 240 метров телефонной линии. Вес украденных проводов составил 1200 килограммов.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............