Скорая помощь в Симферополе осталась без связи из-за кражи кабеля

В Симферополе кража кабеля нарушила телефонную связь скорой помощи, сообщил замминистра внутренней политики, информации и связи республики Максим Яковлев.

По словам Яковлева, кабель украли минувшей ночью на одной из улиц города.

«Произошло варварское хищение кабеля. Порезали практически все кабели и варварским способом выдергивали, соответственно, повреждения не только в месте, где резали, но и дальше по линии. Испорчен большой отрезок оптических и металлических кабелей. Грубо говоря, попортили достаточно большой отрезок линии связи. Нанесены повреждения различного рода. Из-за этого хищения невозможно дозвониться в скорую. Со стационарных номеров дозвониться на 103 практически невозможно и с мобильных телефонов», – передает РИА «Новости» слова Яковлева.



Он отметил, что эти хищения имеют неоднократный характер, соответствующее обращение направлено в МВД.

«Номер телефона скорой помощи «103» временно недоступен. Просьба звонить по номеру телефона «112», а также по номерам +7978 941-58-69 +7978 941-58-71 +7978 941-58-72», – сообщили в минздраве Крыма.



По словам директора Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Астанкина, до скорой было невозможно дозвониться с 4.00 утра.

«Просим население для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме до завершения восстановления связи обращаться по телефону «112», лично на подстанцию скорой медицинской помощи, непосредственно в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2006 году в Польше преступники украли 16 километров 240 метров телефонной линии. Вес украденных проводов составил 1200 килограммов.