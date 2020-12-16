Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью телеканалу Band заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

«Я не буду прививаться и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема», – сказал он, передает РИА «Новости».

По мнению Болсонару, прививки не могут быть обязательными и ими должны воспользоваться те, кто хочет.

Тем временем число заразившихся коронавирусом в Бразилии за сутки возросло на 42 889, до 6 970 034. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Минздравом южноамериканской республики, передает ТАСС.

Как следует из данных, указанных на портале Минздрава, усредненный показатель суточного прироста случаев инфицирования коронавирусом за предыдущие две недели в воскресенье достиг отметки в 41,66 тыс., что соответствует показателям середины августа. Усредненное число ежедневных случаев смерти в результате инфицирования за предыдущие две недели составляет 641, что сопоставимо с показателями первой половины октября. На минувшей неделе зафиксированы рекордные с первой половины августа 302 950 случаев заражения и 4 495 смертей (уровень конца сентября – начала октября).

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных. По числу смертей она уступает только Соединенным Штатам. Несмотря на этом президент Бразилии назвал глупостью введение карантина из-за коронавируса.