Франция ввела комендантский час по всей стране

Руководство Франции решило ввести комендантский час по всей стране из-за эпидемиологической ситуации, заявил премьер-министр Жан Кастекс.

«Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20.00», – цитирует Кастекса ТАСС.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уточнил, что комендантский час будет действовать до 06.00. Ввести эти ограничения планируется с 15 декабря.

В ноябре целый ряд государств вернул ограничения, которые вводились весной из-за коронавируса. Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро заявил, что третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале 2021 года.