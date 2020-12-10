В России усомнились в наступлении «века Азии»

«С Азией действительно никто не может конкурировать за статус мирового экономического лидера. Но век, в котором всем миром будет руководить Пекин, невозможен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал заявление китайского аналитика Ван Вэня о наступлении «века Азии» после прихода Джо Байдена в Белый дом.

«Китайский аналитик не оригинален в своем заявлении – подобным дискуссиям уже около 20 лет. Действительно, сегодня Азия составляет половину всей мировой экономики, и с ней уже никто не может конкурировать. Судя по темпам экономического роста, отрыв Азии от других регионов будет увеличиваться и дальше», – считает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

При этом собеседник подчеркнул: «Ни Китай, ни Азия никогда не будут доминировать над Евросоюзом или Россией». «Разговоры о вмешательстве Азии в европейские дела могут вестись только с точки зрения инвестиций или внедрения новых технологий. Но век, в котором всем миром будет руководить Пекин, невозможен. Также невозможен однополярный мир в целом», – уверен Ткаченко.

Несмотря на это, «Запад попытается предотвратить лидерство Китая». «В такой ситуации мы можем наблюдать «ловушку Фукидида». Этот термин был введен относительно недавно для обозначения противостояния между новой глобальной силой (Китаем) и старым мировым гегемоном (США). С тех пор напряжение между конкурирующими лидерами не прекращается», – рассказал Ткаченко.

По словам эксперта, «для России век Азии – это, скорее, хорошо». «Азиатские государства разделяют некоторые наши базовые политические ценности. Среди них – уважение к суверенитету. Китай растет экономически, но он не пытается конвертировать экономическую мощь во вмешательство во внутренние дела других стран. В целом Россия в этом плане ближе к Китаю, чем к Атлантическому сообществу, хотя к Европе мы ближе с точки зрения культуры», – заключил политолог.

Накануне китайский аналитик, исполнительный декан Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Ван Вэнь спрогнозировал начало «века Азии» после прихода Байдена в Белый дом.

«Политическая система Европы, США будет на спаде. Национальные лидеры Германии, Франции, Британии и других старых европейских держав будут слабеть. Администрация Байдена не сможет добиться полноценной власти, так как будет в спорах с республиканцами. Гражданское общество США разваливается. В Европе и других странах выбирают лидеров большинством – это началось еще в XVIII веке. Это достаточно старые механизмы. А в Азии все динамичное и новое», – заявил Ван Вэнь на XI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, если XIX век был веком Европы, а XX век – веком США, то XXI век будет веком Азии.

Ранее программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, выступая на XI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что страны Евросоюза будут готовы уступить давлению Вашингтона и смириться с ограничениями в результате санкций США, распространяющихся на третьи страны, чтобы поддержать своего союзника в борьбе с Пекином.

Генеральный директор Российского квантового центра, руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Росатома Руслан Юнусов заявил, что конкуренция между США и Китаем на рынке новейших технологий вынуждает другие страны, включая Россию, объединять усилия, чтобы не отстать от лидеров.

В свою очередь китайский эксперт, экс-директор центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР Чжоу Бо заявил, что Китай смог быстро побороть пандемию COVID-19 благодаря дисциплине его рядовых граждан.

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