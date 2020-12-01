Рубль подешевел к доллару и евро Рубль вырос к доллару и подешевел к евро 1 декабря 2020, 10:18 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 3 копейки – до 76,36 рубля, курс евро вырос на 15 копеек – до 91,31 рубля. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается до 47,57 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

